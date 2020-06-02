Trabzonspor'dan orta saha harekatı! Yılın hamlesi
Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İç transferde imzaları peş peşe attıran Trabzonspor'da gözler dış transfere çevrildi. Sezonu Bordeaux’da kiralık geçiren Monaco’lu oyuncu için teklif hazırlandı. Fas basını, Bennasser’in Fırtına’ya sıcak baktığını yazdı. İşte tüm detaylar...
İç transferde imzaları peş peşe attıran Trabzonspor'da gözler dış transfere çevrildi. Bordo-mavili takımın hedefinde ise Monaco'nun Faslı orta sahası Youssef Ait Bennasser'in olduğu öğrenildi. Sezonu Bordeaux'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki maestro için harekete geçen yönetimin, uygun bir maliyetle bu transferi bitirmeye çalıştığı ifade edildi. Fas medyası da Youssef Bennasser'in Trabzonspor'dan aldığı teklife sıcak baktığını yazdı.
MONACO GÖZDEN ÇIKARDI
Fransa doğumlu olan Bennasser, kariyerine Nancy'de başladı. 2016'da Monaco'ya transfer olan yetenekli oyuncu, 4 yıldır kiralık gönderiliyor. Piyasa değeri bir ara 10 milyon euro'yu gören Bennasser, Bordeuaux'da bu sezon 16 maçta 779 dakika süre alıp 1 asist gerçekleştirdi. Monaco'nun gözden çıkardığı genç isim, merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapabiliyor.
Yunus Emre SEL
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Bennasser, Fas Milli Takımı'nda 23 kez görev yaptı. Bordeaux, Caen, Monaco, Saint Etienne ve Nancy formaları giyen oyuncu kariyerinde 137 maça çıkıp, 4 gol+6 asist üretti.
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Yorum
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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