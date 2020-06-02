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02 Haziran 2020, Salı
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'dan orta saha harekatı! Yılın hamlesi

Trabzonspor'dan orta saha harekatı! Yılın hamlesi

'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İç transferde imzaları peş peşe attıran Trabzonspor'da gözler dış transfere çevrildi. ’da kiralık geçiren ’lu oyuncu için teklif hazırlandı. basını, Bennasser’in Fırtına’ya sıcak baktığını yazdı. İşte tüm detaylar...

İç transferde imzaları peş peşe attıran 'da gözler dış transfere çevrildi. Bordo-mavili takımın hedefinde ise 'nun Faslı orta sahası Ait Bennasser'in olduğu öğrenildi. 'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki maestro için harekete geçen yönetimin, uygun bir maliyetle bu transferi bitirmeye çalıştığı ifade edildi. medyası da Youssef Bennasser'in Trabzonspor'dan aldığı teklife sıcak baktığını yazdı.

MONACO GÖZDEN ÇIKARDI
doğumlu olan Bennasser, kariyerine Nancy'de başladı. 2016'da Monaco'ya olan yetenekli oyuncu, 4 yıldır kiralık gönderiliyor. Piyasa değeri bir ara 10 milyon euro'yu gören Bennasser, Bordeuaux'da bu sezon 16 maçta 779 dakika süre alıp 1 asist gerçekleştirdi. Monaco'nun gözden çıkardığı genç isim, merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapabiliyor.
Yunus Emre

23
Bennasser, Fas Milli Takımı'nda 23 kez görev yaptı. Bordeaux, Caen, Monaco, Saint Etienne ve Nancy formaları giyen oyuncu kariyerinde 137 maça çıkıp, 4 gol+6 asist üretti.

  1. 2.6.2020
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