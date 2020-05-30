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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Transfer fırtınası! Genç yıldızla anlaşma tamam

Son dakika: 'dan ile anlaşmaya vardı

Son dakika: Trabzonspor Balıkesirspor'dan Aly Malle ile anlaşmaya vardı

Son dakika haberine göre 1. Lig ekibi , 22 yaşındaki Malili futbolcu 'nin transferi konusunda ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları ile ilgili 'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Dağlı, forvet oyuncuları Rahmi Anıl Başaran'ın 'a transferinin ardından kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili de bordo-mavili ekiple görüşmelere başladıklarını belirtti.

Dağlı, Aly Malle'nin Udinese'de olan sözleşme konusunda opsiyonunu kullandıklarını ifade ederek, " konusunda Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık. Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri tamamlayıp resmi imzaları atacağız." dedi.

Öte yandan Dağlı, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

Sezon başında Udinese'den Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a kiralık gelen Aly Malle 21 maçta 4 gol attı.

  1. 30.05.2020
  2. Güncelleme: 30.05.2020 19:13
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