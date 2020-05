Görüşmeler sonuçlandı! Trabzonspor Joao Pereria ile yeniden anlaşma sağladı

Trabzonspor, Joao Pereria ile yeniden anlaşma sağladı. Bir süredir devam eden sözleşme yenileme görüşmeleri olumlu sonuçlandı ve Portekizli yıldız 1 sene daha bordo-mavili takımın başarısı için ter dökecek.



36 yaşındaki deneyimli yıldız, 2017 yılının ocak transfer döneminde Sporting'den Trabzonspor'a transfer olmuştu.







Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu deneyimli futbolcunun imza töreninde konuştu.



AĞAOĞLU: 1 YIL DAHA ANLAŞTIK

"Joao Pereira'nın sözleşmesi sona eriyordu, kendisiyle 1 yıl daha anlaştık. Yüksek aidiyeti var. Trabzon'u, Trabzonspor'u benimsemiş, önemli bir oyuncumuz. Joao Pereira ile kısa süren bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi futbolu Trabzonspor'da noktalamayı arzu ettiğini belirtti. Ücret konusunda kendisi bizi hiç üzmedi. Her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık.''

PEREIRA: BU SENE TARİH YAZMAYA YAKINIZ

"Başkanımıza, yönetime ve tüm Trabzonsporlulara bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. İlk sözleşmeyi imzaladığımda 3.5 yıl, hatta daha fazla kalacağımı hiç düşünmemiştim. Her zaman en iyisini göstermeye çalıştım. Takımımız yıllarca her sene daha iyisini yapmaya çalışıyor. Bu sene tarih yazmaya yakınız. 8 final maçımız var. Kalan 8 final maçında başarılı olursak, yıllardır hak ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum. Kupa sözü veremem ama her zaman Trabzonspor'un bir parçası olacağıma ve mücadele edeceğime söz veriyorum"

''SOSA İLE FİNANSAL BİR SORUN YOK!''

Arjantinli yıldız Jose Sosa ile de yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, ''Kaptan Sosa ile sürekli görüşüyoruz, açıkça ifade etmeliyim ki aramızda hiçbir finansal sorun yok. O da bizimle devam etmek istiyor.'' ifadelerini kullandı.

AĞAOĞLU'NDAN ESPRİLİ YAKLAŞIM

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu tecrübeli futbolcu ile ilgili, "Joao'nun 1 Lira'sı diğer oyuncuların 10 Lira'sı. Finansal konularda Pereira'ya çok güvendiğimiz için, herhalde futbolu bıraktıktan sonra kulüpte görev alacak, kulübün kasasını ona emanet edeceğiz" şeklinde esprili bir yaklaşımda bulundu.

Ağaoğlu ayrıca, "8 tane final maçımız var. Bu şehir insanlarının bir hayali var. İnşallah o hayali gerçekleştiren insanlar olarak mücadele ederiz" diye görüş bildirdi.

BİLAL BAŞAÇIKOĞLU VE MAJID HOSSEİNİ'NİN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Bilal Başaçıkoğlu ve Majid Hosseini'nin sözleşmelerini uzattıklarını açıklayan Ağaoğlu, "Geçtiğimiz hafta içinde Bilal ve Majid'le olan opsiyonları kullandık. Kadromuzu muhafaza etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.