Son talip Sevilla oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Son talip Sevilla oldu

Son talip oldu

Son talip Sevilla oldu

'den , , Newcastle ve 'yi peşine takan 'a son talip 'dan. 'nın 23 yaşındaki başarılı eldiven için 20 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

'den , , Newcastle ve 'yi peşine takan 'a son talip 'dan. 'nın 23 yaşındaki başarılı eldiven için 20 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları şu anda bu önerileri sadece dinliyor. Sezon sonunda karar verilecek.
  1. 22.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son talip Sevilla oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA