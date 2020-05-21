Hayalleri çifte kupa
Uğurcan ve Abdülkadir Ömür, Avrupa devlerinin hayallerini süslüyor. Ancak Fırtına’nın iki genç yıldızı transferlerini değil çifte kupayı düşlüyor.
Trabzonspor'un altyapısında yetişen Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür birçok Avrupa kulübünün gündeminde. Karadeniz ekibinin iki genç yıldızının isimleri her geçen gün farklı takımlarla anılıyor. Uğurcan'a Premier Lig devleri talip. Abdülkadir Ömür'e ise Fransa ve İspanya'dan teklifler var. Herkes bu dönemde "Akılları karışır mı?" endişesi yaşarken kalpleri bordo-mavi atan iki futbolcunun düşündükleri tek şey Trabzonspor'un sezonu çifte kupayla tamamlaması. Uğurcan da Abdülkadir de transfer söylentilerine kulaklarını tıkamış durumdalar. Uğurcan "Formayı sırtıma geçirdiğim günden beri tek bir hayalim var o da şampiyonluk" ifadelerini kullandı.
ÖMÜR: TEBESSÜM OLUŞUYOR
Abdülkadir Ömür de Uğurcan Çakır'dan farklı değil. 20 yaşındaki genç futbolcu "Şampiyonluk kelimesini kullanırken bile yüzümde bir tebessüm oluşuyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi. Şimdi böyle bir hedefimiz varken, başka bir şey düşünmek istemiyorum" diyor.
- 21.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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