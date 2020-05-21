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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Bir gözü Ada’da

Bir gözü Ada’da

, 'dan 'ı, 'tan ise 'u almıştı. ve 'de Ada'dan gelmişlerdi. ve Sörloth'un müthiş başarısı bordo- mavili kulübün bir gözünü 'ye çevirmesini sağladı.

, 'dan 'ı, 'tan ise 'u almıştı. ve 'de Ada'dan gelmişlerdi. ve Sörloth'un müthiş başarısı bordo- mavili kulübün bir gözünü 'ye çevirmesini sağladı. ekibinin oyuncu izleme komitesi, Remier Lig ve Championship takımlarında radara takılan isimleri takip ediyor.

EDDIE NEWTON FAKTÖRÜ
İngiltere'dE bir futbol okulu açmayı planlayan ve gelecek yıl için bu ülkeden oyuncu bakan Trabzonspor'un en büyük şansı Eddie Newton. 'den ayrılarak Hüseyin Çimşir'in ekibine katılan Newton'un güçlü bağlantıları sayesinde Karadeniz temsilcisi bu pazarda her geçen gün önemli bir yer ediniyor.

  1. 21.5.2020
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