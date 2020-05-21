Bir gözü Ada’da
Trabzonspor, Leeds United'dan Caleb Ekuban'ı, Crystal Palace'tan ise Alexander Sörloth'u almıştı. Badou Ndiaye ve Daniel Sturridge'de Ada'dan gelmişlerdi. Özellikle Ekuban ve Sörloth'un müthiş başarısı bordo- mavili kulübün bir gözünü İngiltere'ye çevirmesini sağladı.
Trabzonspor, Leeds United'dan Caleb Ekuban'ı, Crystal Palace'tan ise Alexander Sörloth'u almıştı. Badou Ndiaye ve Daniel Sturridge'de Ada'dan gelmişlerdi. Özellikle Ekuban ve Sörloth'un müthiş başarısı bordo- mavili kulübün bir gözünü İngiltere'ye çevirmesini sağladı. Karadeniz ekibinin oyuncu izleme komitesi, Remier Lig ve Championship takımlarında radara takılan isimleri takip ediyor.
EDDIE NEWTON FAKTÖRÜ
İngiltere'dE bir futbol okulu açmayı planlayan ve gelecek yıl için bu ülkeden oyuncu bakan Trabzonspor'un en büyük şansı Eddie Newton. Chelsea'den ayrılarak Hüseyin Çimşir'in ekibine katılan Newton'un güçlü bağlantıları sayesinde Karadeniz temsilcisi bu pazarda her geçen gün önemli bir yer ediniyor.
- 21.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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