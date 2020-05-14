Bencharki satılık değil! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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değil!

Bencharki satılık değil!

'in başkanı , 'un gündemindeki 'nin satılık olmadığını açıkladı.

'in başkanı , 'un gündemindeki 'nin satılık olmadığını açıkladı. 'ın Al-Massae gazetesine konuşan Mansour için Mercato, "Talipler artınca fiyat yükseltmek için böyle konuşuyor" yorumunu yaptı. 25 yaşındaki Bencharki için Standard Liege'in yanı sıra Fransız, Montpellier, Nice ve Strasbourg da devreye girmişti. Sol kanat, forvet ve forvet arkasında oynayabilen Bencharki bu sezon CAF Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol+1 asistlik performansıyla dikkatleri çekti.
  1. 14.5.2020
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