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12 Mayıs 2020, Salı
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Oyunculara 3. corona testi

Oyunculara 3. corona testi

yönetimi, birçok kulübünde corona virüsüne rastlanması nedeniyle futbolcular ve teknik heyeti tekrar teste sokma kararı aldı.

Bordo-mavılı yönetim, birçok kulübünde corona virüsüne rastlanması nedeniyle futbolcular ve teknik heyeti tekrar teste sokma kararı aldı. Daha önce iki kez Covid-19 testinden geçen takımda herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştı. kendilerini daha rahat hissetmeleri için dün gerçekleştirilen testin sonuçları bugün açıklanacak. Lig başlayana kadar olan süreçte test sayısının daha da artırılması bekleniyor.
  1. 12.5.2020
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