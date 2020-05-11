''Sörloth başarılı olur''
Şota Arveladze, kendisinden sonra Trabzonspor'a gelen en iyi yabancı golcüler arasına şimdiden adını yazdıran Alexander Sörloth için, "Onu defalarca izledim. Premier Lig'e döner ve doğru takımı seçerse başarılı olabilir" dedi.
Şota Arveladze, kendisinden sonra Trabzonspor'a gelen en iyi yabancı golcüler arasına şimdiden adını yazdıran Alexander Sörloth için, "Onu defalarca izledim. Premier Lig'e döner ve doğru takımı seçerse başarılı olabilir" dedi. Süper Lig'de 19 golü bulunan Sörloth, 7 gol daha atarsa Şota'nın 1995-96 sezonundaki 25 gollük rekorunu kıracak.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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