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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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''Sörloth başarılı olur''

''Sörloth başarılı olur''

, kendisinden sonra 'a gelen en iyi yabancı golcüler arasına şimdiden adını yazdıran için, "Onu defalarca izledim. 'e döner ve doğru takımı seçerse başarılı olabilir" dedi.

, kendisinden sonra 'a gelen en iyi yabancı golcüler arasına şimdiden adını yazdıran için, "Onu defalarca izledim. 'e döner ve doğru takımı seçerse başarılı olabilir" dedi. 'de 19 golü bulunan Sörloth, 7 gol daha atarsa Şota'nın 1995-96 sezonundaki 25 gollük rekorunu kıracak.

  1. 11.5.2020
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