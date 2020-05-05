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05 Mayıs 2020, Salı
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Mas: çok güzeldi

Mas: Trabzon çok güzeldi

Kariyerini 'ta sürdüren Emmanuel Mas, 'da güzel günler geçirdiğini söyledi.

Arjantinli sol bek, " insanını özledim. Türkçe öğrenmekte zorlanıyordum ama herkes bana çok yardımcı oluyordu. Bir maçta 'ı yenmiştik ve şampiyon gibi kutlamıştık. Onu hiç unutamayacağım" dedi.

  1. 5.5.2020
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