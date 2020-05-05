Mas: Trabzon çok güzeldi

Arjantinli sol bek, "Trabzon insanını özledim. Türkçe öğrenmekte zorlanıyordum ama herkes bana çok yardımcı oluyordu. Bir maçta Galatasaray'ı yenmiştik ve şampiyon gibi kutlamıştık. Onu hiç unutamayacağım" dedi.