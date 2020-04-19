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19 Nisan 2020, Pazar
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Obi Mikel Brezilya’ya

ile yollarını ayıran 'in yeni rotası büyük ihtimalle olacak. Nijeryalı futbolcu, Botafogo ile yakın temas halindeydi. İnternacional'in de 32 yaşındaki futbolcu ile görüşmeye başladığı belirtildi. İki Brezilya kulübü, Obi Mikel'i renklerine bağlamak için uğraşıyor.

ile yollarını ayıran 'in yeni rotası büyük ihtimalle olacak. Nijeryalı futbolcu, Botafogo ile yakın temas halindeydi. İnternacional'in de 32 yaşındaki futbolcu ile görüşmeye başladığı belirtildi. İki Brezilya kulübü, Obi Mikel'i renklerine bağlamak için uğraşıyor.
  1. 19.4.2020
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