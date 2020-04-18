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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Taraftar için anma mesajı

Taraftar için anma mesajı

Yönetim, 23 yıl önce maç dönüşü meydana gelen vefat eden 5 taraftarını andı.

Yönetim, 23 yıl önce maç dönüşü meydana gelen vefat eden 5 taraftarını andı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1997 yılında Kocaelispor- Trabzonspor arasında oynanan maçı dönüşü Kızılcahamam'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Alaaddin Aygün, Gökmen Karakullukçu, Bülent Dönmez, ve Faruk Genç'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.

  1. 18.4.2020
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