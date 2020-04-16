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16 Nisan 2020, Perşembe
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Arçil: Evde kal

Arçil: Evde kal Türkiye

'un eski futbolcusu , koronavirüs salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.

'un eski futbolcusu , koronavirüs salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi. Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün () talebi üzerine gönderdiği video mesajda Arçil, "Merhaba , bu zor günlerde ben evde kalıyorum, sen de evde kal" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili eski futbolcu ve teknik direktör 'nin ikizi olan Arçil'in mesajı, Tiflis YEE'nin Facebook, ve Twitter sayfalarında paylaşıldı.
  1. 16.4.2020
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