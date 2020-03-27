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27 Mart 2020, Cuma
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'in pırlantası!

Süper Lig'in pırlantası!

Kral Sörloth 10 milyon euro’luk değerini 16 milyona yükseltti ve ’in en değerli ismi unvanını ele geçirdi

SEzon başında 'nin Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına 750 bin euro'ya kiralanan , 'un ligdeki 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı. Norveçli forvet, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırdı. Fırtına'nın en skorer ismi olan (19) 24 yaşındaki yıldız, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, transfermarkt'ın son verilerine göre ise 16 milyon euro'luk (112 milyon 638 bin TL) değeri ile 'in en değerli oyuncusu sıralamasında gol krallığında olduğu gibi ilk sıraya yerleşti. Alexander Sörloth'un daha önceki değeri 10 milyon euro'ydu.

119 DAKİKADA 1 ATTI

Sörloth, ligde 119 dakikada 1 kez fileleri sarsarken, 19 golün hepsini ceza sahası içinden kaydetti. Ligde 6 da asist yapan Norveçli, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 25'ine doğrudan katkı verdi.

  1. 27.3.2020
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