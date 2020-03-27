Süper Lig'in pırlantası!
Kral Sörloth 10 milyon euro’luk değerini 16 milyona yükseltti ve Süper Lig’in en değerli ismi unvanını ele geçirdi
SEzon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına 750 bin euro'ya kiralanan Alexander Sörloth, Trabzonspor'un ligdeki 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı. Norveçli forvet, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırdı. Fırtına'nın en skorer ismi olan (19) 24 yaşındaki yıldız, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, transfermarkt'ın son verilerine göre ise 16 milyon euro'luk (112 milyon 638 bin TL) değeri ile Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında gol krallığında olduğu gibi ilk sıraya yerleşti. Alexander Sörloth'un daha önceki değeri 10 milyon euro'ydu.
119 DAKİKADA 1 ATTI
Sörloth, ligde 119 dakikada 1 kez fileleri sarsarken, 19 golün hepsini ceza sahası içinden kaydetti. Ligde 6 da asist yapan Norveçli, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 25'ine doğrudan katkı verdi.
- 27.3.2020
- Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ı Fenerbahçe kadrosuna katıyor
- Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali
- İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları! Büyük sürpriz...
- Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'in pırlantası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.