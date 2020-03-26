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26 Mart 2020, Perşembe
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Fetfatzidis iddiası

Fetfatzidis iddiası

Yunan basını, Fırtına‘nın ’te oynayan 29 yaşındaki hücum futbolcusunu etmek istediğini öne sürdü.

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle ligler ertelenirken, kulüpler bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarına devam ediyor. Yunan basınında yer alan habere göre, Trabzonspor 'i etmek istiyor. 29 yaşındaki futbolcu Yunan ekibi forması giyiyor ve kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiyor. Giannis Fetfatzidis her iki kanat bölgesinin yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu sezon Aris Selanik formasıyla çıktığı 34 maçta 3 gol 9 asistlik performans sergiledi. Kariyerine Yunan elkibi Olimpiakos'ta başlayan Fetfatzidis, Genoa, Chievo, Verona gibi takımların formasını da giydi.
  1. 26.3.2020
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