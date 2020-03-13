Trabzonspor'dan Alexander Sörloth için resmi açıklama! Medipol Başakşehir maçında...
Süper Lig'in 26. haftasında en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'dan, sakatlıkları bulunan oyuncular için resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
Trabzonspor kulüp doktoru M. Hakan Ayaz, Alexander Sörloth ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İki oyuncunun da MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, "Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Alexander Sörloth'un klinik gidişatı iyi yönde olup Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir.
Gaziantep FK maçı sonrası arka adele şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir" dedi.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 15:06
- Paris Saint Germain'den koronavirüs önlemi! İptal...
- Flaş! Koronavirüs sebebiyle askıya alınan Litvanya Ligi'nde şampiyon açıklandı
- Trabzonspor'dan Alexander Sörloth için resmi açıklama! Medipol Başakşehir maçında...
- İngiltere Premier Lig'e 4 Nisan'a kadar ara verildi!
- Galatasaray'a Onyekuru'dan iyi haber
- Hıncal Uluç: Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?
- Erman Toroğlu: Zekeriya Alp hakem kadrosunu değiştirirken kelleyi verebilir
- Erman Toroğlu: Türkiye'de hakemler koronavirüsten daha tehlikeli
- Diego Costa'nın koronavirüs şakası şaşırttı!
- Alay etmişti! Rudy Gobert koronavirüse yakalandı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'dan Alexander Sörloth için resmi açıklama! Medipol Başakşehir maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.