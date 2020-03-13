Trabzonspor'dan Alexander Sörloth için resmi açıklama! Medipol Başakşehir maçında... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Sörloth'un durumu belli oldu! M. Başakşehir maçında...

'dan için resmi açıklama! maçında...

Trabzonspor'dan Alexander Sörloth için resmi açıklama! Medipol Başakşehir maçında...

'in 26. haftasında en yakın takipçisi ile karşı karşıya gelecek olan 'dan, sakatlıkları bulunan oyuncular için resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

kulüp doktoru M. , ve Kamil 'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İki oyuncunun da çekildiğini belirten Hakan Ayaz, "Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Alexander Sörloth'un klinik gidişatı iyi yönde olup Pazar günü oynanacak maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir.

FK maçı sonrası arka adele şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir" dedi.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 15:06
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