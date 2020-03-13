Trabzonspor'dan Alexander Sörloth için resmi açıklama! Medipol Başakşehir maçında...

Trabzonspor kulüp doktoru M. Hakan Ayaz, Alexander Sörloth ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İki oyuncunun da MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, "Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Alexander Sörloth'un klinik gidişatı iyi yönde olup Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir.

Gaziantep FK maçı sonrası arka adele şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir" dedi.