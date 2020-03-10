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10 Mart 2020, Salı
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'da hedef liderlik

Trabzonspor'da hedef liderlik

'in 19. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan , rakibini yenerek liderlik koltuğuna yükselmeyi hedefliyor.

'in 19. haftasında oynayacağı maçı ertelenen , rakibiyle yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. 'ın düdük çalacağı maçta Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yardımcı hakem olarak görev yapacak. deplasmanında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer, son maçta da FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalmış ve rakibinin 3 puan gerisine düşmüştü. 49 puanla 2. sırada bulunan bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralmış olacak.

TRABZONSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR
Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek, Yeni Malatyaspor karşısındaki şansızlığı da kırmak istiyor. Bordo-mavililer, genç teknik direktörü ile ligde 7 maçta mağlubiyet yaşamazken 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordo-mavili ekip Yeni Malatyaspor karşısında ise deplasmanda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. ekibi bu sahada rakibiyle oynadığı 2 maçtan 1-0 ve 5-0'lık yenilgilerle ayrıldı.

DA COSTA, MESSIAS VE GUILHERME YOK
Trabzonspor'da, Yeni Malatyaspor maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme forma giyemeyecek. Bu oyuncuların Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri belirtildi.

  1. 10.03.2020
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