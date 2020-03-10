Trabzonspor'da hedef liderlik
Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini yenerek liderlik koltuğuna yükselmeyi hedefliyor.
Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı ertelenen Trabzonspor, rakibiyle yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı maçta Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yardımcı hakem olarak görev yapacak. Beşiktaş deplasmanında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer, son maçta da Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalmış ve rakibinin 3 puan gerisine düşmüştü. 49 puanla 2. sırada bulunan bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralmış olacak.
TRABZONSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR
Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek, Yeni Malatyaspor karşısındaki şansızlığı da kırmak istiyor. Bordo-mavililer, genç teknik direktörü ile ligde 7 maçta mağlubiyet yaşamazken 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordo-mavili ekip Yeni Malatyaspor karşısında ise deplasmanda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karadeniz ekibi bu sahada rakibiyle oynadığı 2 maçtan 1-0 ve 5-0'lık yenilgilerle ayrıldı.
DA COSTA, MESSIAS VE GUILHERME YOK
Trabzonspor'da, Yeni Malatyaspor maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme forma giyemeyecek. Bu oyuncuların Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri belirtildi.
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Trabzonspor'da hedef liderlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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