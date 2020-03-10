Arıcı bize ders veremez
Yönetici Yusuf Hayırlıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'ya cevap verdi. Hayırlıoğlu "Şu an TFF'de resmi görevli kızının futbol ailesine galiz küfürler etmesine göz yuman bir adam bize ahlak dersi veremez.
- 10.3.2020
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mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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