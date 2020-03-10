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10 Mart 2020, Salı
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Arıcı bize ders veremez

Arıcı bize ders veremez

ve Başkanı 'ya cevap verdi. Hayırlıoğlu "Şu an 'de resmi görevli kızının futbol ailesine galiz küfürler etmesine göz yuman bir adam bize ahlak dersi veremez.

Yönetici Yusuf Hayırlıoğlu, ve Başkanı 'ya cevap verdi. Hayırlıoğlu "Şu an 'de resmi görevli kızının futbol ailesine galiz küfürler etmesine göz yuman bir adam bize ahlak dersi veremez. Arıcı'yı iyi tanıyoruz. Bunlar Türk futbolundan def edilmesi gereken çarklardır" dedi.
  1. 10.3.2020
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