Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası

'da fırtınası

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası

'da, teknik direktör fırtınası yaşanıyor. Genç teknik adam 'de ve 'nda bordo-mavili takımla çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

yarı final ilk maçında sahasında ezeli rakibi 'yi 2-1 yenen 'da, Teknik Direktör rüzgarı esiyor. Çimşir, yönetiminde bordo-mavililer oynadığı 10 resmi maçta yenilgi görmezken, sahadan 9 kez galibiyet 1 kez de beraberlikle ayrıldı.

GOLCÜ KİMLİĞE BÜRÜNDÜ
Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 6 ve 5'de Ziraat Türkiye Kupası maçları olmak üzere yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü.

SÜPER LİG
Trabzonspor, Çimşir yönetiminde 6 Süper Lig maçında 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sahasında Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'u 2-1 ve 'u 5-2 mağlup eden ekibi deplasmanda ise 'ni 2-0 yenerken, ile 2-2 berabere kaldı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Bordo-mavililer Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken, bir maçta ise penaltılar sonucunda sahadan gülerek ayrıldı. Karadeniz ekibi, Yukatel Denizlispor'u evinde 2-0 mağlup ederken, rövanş maçında ise rakibini penaltılarla eleyerek bir üst tura çıktı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 ve 4-1 sonuçlarla eleyen bordo-mavililer yarı final ilk maçında ise Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

  1. 05.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN