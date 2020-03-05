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05 Mart 2020, Perşembe
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İki müjde birden

İki müjde birden

Sakatlıkları bulunan sağ bek ve orta saha 'den sevindirici haber geldi.

Sakatlıkları bulunan sağ bek ve orta saha 'den sevindirici haber geldi. Bir süredir kasık bölgesindeki sakatlık nedeniyle takımdan ayrı çalışmak zorunda kalan Portekizli savunmacının büyük oranda iyileştiği ve takımla antrenmanlara başlayabileceği belirtilirken, derbisinde arka adalesinde ağrı hissettiği için riske edilmeyerek oyundan alınan Senegalli yıldızın cumartesi günü ile deplasmanda oynanacak maçta sahada olacağı öğrenildi.
  1. 5.3.2020
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