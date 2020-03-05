İki müjde birden
Sakatlıkları bulunan sağ bek Joao Pereira ve orta saha Badou Ndiaye'den sevindirici haber geldi.
Sakatlıkları bulunan sağ bek Joao Pereira ve orta saha Badou Ndiaye'den sevindirici haber geldi. Bir süredir kasık bölgesindeki sakatlık nedeniyle takımdan ayrı çalışmak zorunda kalan Portekizli savunmacının büyük oranda iyileştiği ve takımla antrenmanlara başlayabileceği belirtilirken, Fenerbahçe derbisinde arka adalesinde ağrı hissettiği için riske edilmeyerek oyundan alınan Senegalli yıldızın cumartesi günü Gaziantep ile deplasmanda oynanacak maçta sahada olacağı öğrenildi.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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