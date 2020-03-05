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05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Borsa'da da coştu!

borsada da coştu

Trabzonspor borsada da coştu

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren , geçen ay borsada hisselerindeki yüzde 118.8'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

, geçen ay borsada hisselerindeki yüzde 118.8'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. 'ın hisseleri % 60.7 değer kazanırken, yüzde 1.6, F.Bahçe ise % 30.9 azaldı.

Yıl başında bu yana da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi bordo-mavililer oldu. Yılın 2 ayında Trabzonspor'un hisseleri yüzde 176.7 yükseldi.

  1. 5.3.2020
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