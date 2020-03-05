Trabzonspor borsada da coştu

Trabzonspor, geçen ay borsada hisselerindeki yüzde 118.8'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray'ın hisseleri % 60.7 değer kazanırken, Beşiktaş yüzde 1.6, F.Bahçe ise % 30.9 azaldı.

Yıl başında bu yana da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi bordo-mavililer oldu. Yılın 2 ayında Trabzonspor'un hisseleri yüzde 176.7 yükseldi.