Trabzonspor borsada da coştu
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, geçen ay borsada hisselerindeki yüzde 118.8'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Trabzonspor, geçen ay borsada hisselerindeki yüzde 118.8'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray'ın hisseleri % 60.7 değer kazanırken, Beşiktaş yüzde 1.6, F.Bahçe ise % 30.9 azaldı.
Yıl başında bu yana da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi bordo-mavililer oldu. Yılın 2 ayında Trabzonspor'un hisseleri yüzde 176.7 yükseldi.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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