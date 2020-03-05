Fırtına her yerde
2019-2020'de Trabzonspor hem ligi hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kasıp kavuruyor.
2019-2020'de Trabzonspor hem ligi hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kasıp kavuruyor. Süper Lig'de 1 maçı eksik olmasına rağmen 48 puanla lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde bulunan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Ziraat Türkiye Kupası'na da gözünü dikti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Sonuna kadar bu yarışın içindeyiz. Trabzonspor'un adının olduğu her yerde hedef zirvedir, kupadır. Şampiyonluk ve kupa hasretimizi bitirip hikayesi okunan bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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