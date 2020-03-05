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05 Mart 2020, Perşembe
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Fırtına her yerde

Fırtına her yerde

2019-2020'de hem ligi hem de 'nı kasıp kavuruyor.

2019-2020'de hem ligi hem de 'nı kasıp kavuruyor. 'de 1 maçı eksik olmasına rağmen 48 puanla lider 'in 1 puan gerisinde bulunan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Ziraat Türkiye Kupası'na da gözünü dikti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Sonuna kadar bu yarışın içindeyiz. Trabzonspor'un adının olduğu her yerde hedef zirvedir, kupadır. Şampiyonluk ve kupa hasretimizi bitirip hikayesi okunan bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu.
  1. 5.3.2020
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