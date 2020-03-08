Erman Toroğlu: Trabzonspor'un sayılmayan golünden önce faul yok
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından flaş tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Trabzonspor'un sayılmayan golünden önce faul tartışmalarına açıklık getiren Toroğlu, "Trabzonspor'un sayılmayan golünden önce faul yok" ifadelerini kullandı.
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