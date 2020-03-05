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05 Mart 2020, Perşembe
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Eyvah! Özkahya

Eyvah! Özkahya

'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi saat 17.00'de oynanacak FK- karşılaşmasında görev yapacak.

'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi saat 17.00'de oynanacak FK- karşılaşmasında görev yapacak. Trabzonspor, 1980 doğumlu hakem ile çıktığı son 5 maçı kazanamadı. Sırasıyla şu sonuçları aldı: Denizlispor (1-2), (2-2), Alanla (1-0), Osmanlı (3-3), (0-2). VAR'da ise Özgünç Türkalp yer alacak.

"AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

A. Konyaspor ile Trabzonspor'un 2-2 berabere kaldığı maçın hakemi olan Özkahya skandala imza atmıştı. Özkahya, stat görevlisinin "Yapabileceğin her şeyi yaptın. Artık hakemliği zirvede bırakabilirsin" sözlerine "Senin ağzını burnunu kırarım" diyerek yanıt vermişti.

  1. 5.3.2020
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