Eyvah! Özkahya
Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi saat 17.00'de oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasında Halis Özkahya görev yapacak.
Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi saat 17.00'de oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasında Halis Özkahya görev yapacak. Trabzonspor, 1980 doğumlu hakem ile çıktığı son 5 maçı kazanamadı. Sırasıyla şu sonuçları aldı: Denizlispor (1-2), Konya (2-2), Alanla (1-0), Osmanlı (3-3), Beşiktaş (0-2). VAR'da ise Özgünç Türkalp yer alacak.
"AĞZINI BURNUNU KIRARIM"
A. Konyaspor ile Trabzonspor'un 2-2 berabere kaldığı maçın hakemi olan Özkahya skandala imza atmıştı. Özkahya, stat görevlisinin "Yapabileceğin her şeyi yaptın. Artık hakemliği zirvede bırakabilirsin" sözlerine "Senin ağzını burnunu kırarım" diyerek yanıt vermişti.
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