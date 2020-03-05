Eyvah! Özkahya

Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi saat 17.00'de oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasında Halis Özkahya görev yapacak. Trabzonspor, 1980 doğumlu hakem ile çıktığı son 5 maçı kazanamadı. Sırasıyla şu sonuçları aldı: Denizlispor (1-2), Konya (2-2), Alanla (1-0), Osmanlı (3-3), Beşiktaş (0-2). VAR'da ise Özgünç Türkalp yer alacak.

"AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

A. Konyaspor ile Trabzonspor'un 2-2 berabere kaldığı maçın hakemi olan Özkahya skandala imza atmıştı. Özkahya, stat görevlisinin "Yapabileceğin her şeyi yaptın. Artık hakemliği zirvede bırakabilirsin" sözlerine "Senin ağzını burnunu kırarım" diyerek yanıt vermişti.