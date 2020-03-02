Son dakika: Trabzon'da beklenmedik ayrılık! Daniel Sturridge resmen...
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika gelişmesi... Bordo mavililer, sezon başında Liverpool'dan kadrosuna dahil ettiği golcü futbolcu Daniel Sturridge ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...
Trabzonspor'de beklenmedik ayrılık! Bordo mavililer, İngiliz golcü Daniel Sturridge ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
"Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir."
Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkan Sturridge, sahada kaldığı 845 dakikada 7 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
STURRIDGE KİMDİR?
1 Eylül 1989 doğumlu Daniel Sturridge, 29 yaşında. Daha önce pek çok büyük kulüpte forvet pozisyonunda oynayan Daniel Sturridge, Birmingham, İngiltere doğumlu.
Önce Aston Villa altyapısında, daha sonra Manchester City altyapısında top koşturan ünlü oyuncu, bu takımda FA Youth Cup finalinde sahaya çıkmıştı. İlk A takım profesyonel maçına ise 2007-2008 sezonunda çıkmıştı. Daniel Sturridge, aynı sezonda hem FA Youth Cup hem FA Cup hem de Premier League'de gol atan tek oyuncu unvanına sahiptir.
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 12:36
- Türkiye Jokey Kulübü'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sürprizi
- Son dakika: Trabzon'da beklenmedik ayrılık! Daniel Sturridge resmen...
- Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng ve Gökhan Gönül şoku! Ankaragücü maçında...
- David Beckham'ın takımı Inter Miami ilk resmi maçında yenildi
- İngilizler Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı!
- İşte her şeyin değiştiği tarih! Luyindama'nın sakatlığından sonra Donk...
- Beşiktaş'ta son karar! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
- Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi
- Beşiktaş kaleye duvar örecek! İşte Kartal'ın kaleci adayları
- Sürpriz aday! İşte Fenerbahçe taraftarının hayalini kurduğu teknik adam
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Son dakika: Trabzon'da beklenmedik ayrılık! Daniel Sturridge resmen... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.