Son dakika: Trabzon'da beklenmedik ayrılık! Daniel Sturridge resmen...

Trabzonspor'de beklenmedik ayrılık! Bordo mavililer, İngiliz golcü Daniel Sturridge ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir."

Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkan Sturridge, sahada kaldığı 845 dakikada 7 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

STURRIDGE KİMDİR?

1 Eylül 1989 doğumlu Daniel Sturridge, 29 yaşında. Daha önce pek çok büyük kulüpte forvet pozisyonunda oynayan Daniel Sturridge, Birmingham, İngiltere doğumlu.

Önce Aston Villa altyapısında, daha sonra Manchester City altyapısında top koşturan ünlü oyuncu, bu takımda FA Youth Cup finalinde sahaya çıkmıştı. İlk A takım profesyonel maçına ise 2007-2008 sezonunda çıkmıştı. Daniel Sturridge, aynı sezonda hem FA Youth Cup hem FA Cup hem de Premier League'de gol atan tek oyuncu unvanına sahiptir.