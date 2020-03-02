Yunus Emre Sel'den Sturridge yorumu: Mali açıdan Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in Trabzonspor'daki son durumla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Trabzonspor, beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen ve oldukça yüksek maliyetli olan Daniel Sturridge ile sözleşmeyi feshetme kararı almıştı. Ancak ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaratabileceği gerekçesiyle bu fesih karşılıklı anlaşarak yapılması gerekiyordu."

"Hem oyuncunun kendisi hem de uluslararası hukuk şirketiyle yapılan görüşmelerden sonra anlaşma sağlandı ve karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Yapılan fesih anlaşmasına göre futbolcunun ileriye dönük olarak tüm hak ve alacaklarından vazgeçtiği de açıklandı."

"Sturridge bordo-mavili kulüpte yılda 3.5 milyon Euro kazanıyordu. Şu ana kadar alacakları kendisine ödenecek ama bundan sonraki alacaklarından İngiliz futbolcu feragat etti."

"BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI"

"Sezon başında çok ciddi beklentilerle transfer edilmişti ancak aradan geçen zamanda sakatlık sıkıntıları nedeniyle çok fazla forma şansı bulamamıştı. Özellikle Beşiktaş maçında beklenen performansı ortaya koyamaması, ardından sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkmayışı bu fesih sürecini hızlandıran gerekçeler oldu."

"TRABZONSPOR'UN ÖNEMLİ BİR KAZANIMI OLDU"

"Şampiyonluk yolunda Sturridge gibi bir oyuncunun kaybı dezavantaj gibi gözükse de mali açıdan, oyuncu giderlerinin düşürülmesi açısından Trabzonspor'un önemli bir kazanım elde ettiğini de söyleyebiliriz. İngiliz futbolcu muhtemelen sezon sonuna kadar bekleyecek. Rusya veya Çin'e de bu süreçte transfer olabilir."