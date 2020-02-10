Kar yağışı Trabzonspor antrenmanını engelledi
Trabzonspor, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına antrenman sahalarının karla kaplı olması nedeniyle salonda başladı.
Trabzon'da hafta sonu yaşanan kar yağışı Trabzonspor'u da etkiledi. Gençlerbirliği maçının ardından başkentten dün kara yoluyla dönebilen bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi ilk çalışmasını da kondisyon salonunda yaptı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor, yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 10.02.2020
- Shane Larkin adını değiştireceği yönündeki iddialara yanıt verdi
- Saracchi'nin son durumu belli oldu! Kasımpaşa'da maçında sakatlanmıştı...
- Sivasspor o listeyi yayınladı! Manidar paylaşım
- Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı
- Ahmet Çakar açıkladı: Galatasaray maçında gözden kaçan penaltı...
-
Mantık değişecek
Toplam 2
Yorum
BKJ Fulbolun ? motivasyon zaten, motivasyonu yüksek tutan kazanma şansı yüksek olur.
-
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
Toplam 1
Yorum
karakartal Douglas Gökhanın yokluğunu aratmayacaktır
-
Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal geçmiş olsun büyük başkan
Kar yağışı Trabzonspor antrenmanını engelledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.