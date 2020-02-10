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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Kar yağışı antrenmanını engelledi

Kar yağışı Trabzonspor antrenmanını engelledi

, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda ile yapacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına antrenman sahalarının karla kaplı olması nedeniyle salonda başladı.

Trabzon'da hafta sonu yaşanan kar yağışı 'u da etkiledi. maçının ardından başkentten dün kara yoluyla dönebilen bordo-mavililer, maçı öncesi ilk çalışmasını da kondisyon salonunda yaptı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'ndeki antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor, yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 10.02.2020
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