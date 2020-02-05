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05 Şubat 2020, Çarşamba
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'da hedef kupa!

Trabzonspor'da hedef kupa!

Ziraat ilk maçında 'u 5-0 gibi farklı sonuçla yenerek yarı final yolunda büyük avantaj sağlayan , 9 sezon aradan sonra kupa hasretini sonlandırma yolunda ilerliyor.

40 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde kupada yarı final kapısını aralayan, 'de de 1 maçı eksiğiyle 38 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, hem lig hem de 'nda iddiasını sürdürüyor. En son 2009-2010 sezonunda 'da oynanan karşılaşmada 'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililer, son 9 sezondur kupa hasreti yaşıyor.

Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavililer, ikişer kez ve , birer kez de , Bursaspor, ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

SON 9 SEZON KUPA PERFORMANSI

, son 9 sezonda kupada sadece 1 kez final oynadı. Fenerbahçe ile 2012-2013 sezonunda 'da karşılaşan bordo-mavililer, rakibine 1-0 mağlup olarak kupayı elde edememişti.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda grup aşaması, 2011-2012 sezonunda 4. kademe maçı, 2012-2013 sezonunda final, 2013-2014 sezonunda 4. tur, 2014-2015 sezonu son 16 turu, 2015-2016 sezonu son 16 turu, 2016-2017 grup aşaması, 2017-2018 sezonunda son 16 turu, 2018-19 sezonunda çeyrek finalde kupaya veda etti.

Trabzonspor, karşısında turu geçmesi halinde 6 sezon sonra yarı finale yükselmiş olacak.

SON ŞAMPİYONLUK KUPASI 35 SEZON ÖNCE

Lig şampiyonluğunu dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, son yıllarda şampiyonluk kupası hasreti de çekiyor.

Bordo-mavililer, 1983-1984'te döneminde yaşadığı şampiyonluğun ardından o tarihten bu yana geçen 35 sezondur şampiyonluk kupasını müzesine getiremiyor.

  1. 05.02.2020
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