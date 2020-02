Ahmet Ağaoğlu'ndan Obi Mikel yanıtı: Irkçılık bir insanlık ayıbı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her maça ciddiyetle hazırlandıklarını aktaran Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Karşınızdaki takım neticede Beşiktaş'ı yenerek buraya gelmiş. İyi de futbol oynuyorlar ama biz de iyiydik. Skoru erken yakalayınca, daha rahat bir futbol sergiledik. Özellikle Guilherme'nin ve Sörloth'un performansı belirleyici oldu. Devamına bakacağız. Bundan sonra Gençlerbirliği maçı var. Her maç zor. Maç maç düşünüyoruz. Bunu hoca da oyunculara söylüyor. Gidecek çok uzun yolumuz var. Puan cetveline bakarsanız, ilk 7-8 takımın hepsinin şampiyonluk şansı var. Özellikle ilerleyen haftalarda iyi bir mücadele olacağını tahmin ediyorum. Artık gücü, nefesi yeten, sabırla mücadele eden, rakiplerine saygı duyan, her maçı aynı ciddiyetle oynayan, ligin sonunda ipi göğüsleyecek gibi görünüyor. Bakalım yollar bizi nereye götürecek. Gençlerbirliği deplasmanı da zor. Sonra içeride Sivassporla oynayacağız. Allah bir kaza vermezse, sakatlık olmazsa, Abdulkadir Ömür'ün de Gaziantep FK maçının kadrosunda olacağını tahmin ediyorum. Böylelikle daha da güç kazanacağız. Mücadelemize bu şekilde devam edeceğiz."

"IRKÇILIK BİR İNSANLIK AYIBI"

Ağaoğlu , Nijeryalı oyuncuları John Obi Mikel'e yapılan ırkçı saldırıyı sert bir dille eleştirmeyi sürdürdü.

"Irkçılık bir insanlık ayıbı." ifadesini kullanan bordo-mavili kulübün başkanı, "Yüz yıl öncesinde kalması gereken bir insanlık ayıbı. Ülkemiz adına utanç verici bir durum. Obi Mikel'le konuştum. Saha içerisinde böyle bir şey gerçekleşmiyor. Emre'nin (Belözoğlu) kendisine hakaret ettiğini ancak herhangi bir ırkçı kelime kullanmadığını ifade etti. Daha sonra sosyal medya üzerinden kendisine, eşine ve çocuklarına yönelik herkesin malumu olan saldırılar başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kişilerin ne düşünerek, hangi kafayla bunu yaptıklarını anlamanın mümkün olmadığını dile getiren Ağaoğlu, şu görüşlerini aktardı:

"İşin ucunun nereye gideceğini düşünmeden yaptıkları kesin. Zaten hemen akabinde de kulübümüz bütün bu sosyal medya hesaplarını tek tek tespit ettirip, işi başlatanlar ve devam ettirenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öyle tahmin ediyorum ki Mikel'in kendisi de suç duyurusunda bulunacak. Obi Mikel'e yönelik saldırılar, tamamen bir grup taraftarın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu hoş olmayan bir insanlık suçu. İşlenen suçların en büyüğü, en ayıbıdır. Bundan sonrası yargının işi. Bu ayıbı işleyen, bu hakareti yapan kişilere zaten gerekli cezalar verilecektir. Çünkü ülke olarak bu konuda çok hassasız. Futbol platformu bir takım egolarımızı, bir takım komplekslerimizi, bir takım zayıflıklarımızı tatmin edeceğimiz ortam değil. Ülkenizde bir anlamda misafir olan oyuncunun eşine ve 4 yaşındaki çocuğuna ağıza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz. Acaba o hakaretleri eden insanlar, yaptıkları hakaretin onda birine kendileri maruz kalsa nasıl tepki gösterirler."

MIKEL: "IRKÇILIĞIN HİÇBİR YERDE YERİ OLMAMALI"

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Obi Mikel, sosyal medyada ırkçılığa maruz kalmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa konuşan ve göz yaşlarını tutamayan Mikel, "Buraya geldiğimden beri takım arkadaşlarım ve tüm Trabzon şehri bana çok içten davrandı. Irkçılığın futbolda yeri olmadığını kesinlikle söylemem gerekir. Irkçılığın hiçbir yerde yeri olmamalı, hayatımızdan kesinlikle dışlanmalı. Bunu yapan insanlar, ne futbol maçlarında ne de hayatın herhangi bir yerinde diğer insanlarla bulunmamalılar. Bunun çok büyük bir suç ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Hem bana hem eşime hem de çocuklarıma yönelik çok sayıda mesaj aldım. Bu gerçekten çok üzücü ve rahatsız edici bir durum. Bireysel olarak hayal kırıklığına uğradım. Çok üzgün hissediyorum yaşananlardan dolayı. Irkçılık yapan insanların hayatta bizim yanımızda, futbol içinde yerleri olmamalı." şeklinde görüş belirtti.