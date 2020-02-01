Trabzonsporlu Hosseini'den yönetime sürpriz talep! Transfer haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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Trabzonsporlu Hosseini'den yönetime sürpriz talep

Trabzonsporlu Hosseini'den yönetime sürpriz talep

'da ikinci sezonunu geçiren İranlı defans oyuncusu 'nin hakkında çeşitli iddiaları ortaya atılmıştı. 23 yaşındaki stoperin, bordo-mavili yönetimden kendisi için gelen teklifleri reddetmesini talep ettiği ifade edildi.

'un başarılı futbolcusu , döneminin gözde isimlerindendi. Genç futbolcuya özellikle Avrupa'dan birçok teklifin geldiği kaydedilmişti.

61 Saat'in haberine göre İranlı defans oyuncusu, bordo-mavili yönetimden kendisi için gelen teklifleri geri çevirmesini talep etti. 23 yaşındaki stoperin bu hareketinin Trabzonspor yönetimini etkilediği bildirilirken, oyuncuya 3 yıllık yeni sözleşme önerisi için hazırlıklara başlandığı aktarıldı.

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

İran Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen Majid Hosseini daha önce Trabzonspor'a imza attığı dönemdeki menajeri Mohsen Ebrahimi ile yollarını ayırdı ve temsil yetkisi konusunda GB Sports Talentum şirketiyle anlaşmaya vardı. Menajerlik şirketinde Alireza Paykan, Pasha Hajian, Robby Driessens, Babak Golriz, Pezhman Pars ve Alireza Nobakht gibi isimler yer alıyor.

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  1. 01.02.2020
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