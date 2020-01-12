Ahmet Ağaoğlu: Guardiola kaç yaşındaydı?

Bordomavili kulübün başkanı "Pep Guardiola, Barcelona'nın başına geldiğinde kaç yaşındaydı? Luis Enrique hoca olduğunda kaç yaşındaydı?" sorularıyla Hüseyin Çimşir'in bu görev için yaşının da tecrübesinin de yeterli olduğunu kaydetti. Ağaoğlu "Bizde maalesef 22-23 yaşındakilere genç oyuncu deniyor. Avrupa'da ise 16-17'ye düştü. Dolayısıyla 40'ın üzerindeki insanlar ne zamandan beri genç olmaya başladı. O zaman ben de 63 yaşında genç başkan mı oluyorum" ifadelerini kullandı.

ÜNAL KARAMAN ILE GÖRÜŞMEDİK

Ahmet Ağaoğlu'na Ünal Karaman ile yollar ayrıldıktan sonra kendisiyle görüşüp görüşmediği de soruldu. Ağaoğlu "Görüşmedim, hayır" cevabını verdi.



NOT: Ahmet Ağaoğlu'nun örnek verdiği Pep Guardiola, 37 yaşındayken Barcelona'nın başına geçmişti. Luis Enrique ise 41 yaşındayken İtalyan ekibi Roma'yı devralmıştı.



TRANSFERE BAKACAĞIZ

"Hüseyin hoca iki gün önce transfer yapmak için yapılmaz dedi. Şuraya adam alalım, buraya alalım demedi. Orta saha ve forvette Türkiye'nin en iyisiyiz. Defansta zaaf var deniyor ama ben oyun sistemiyle bunun çözüleceğine inanıyorum. Bu tabii ki benim görüşüm. Hocamızın takdiri başka olabilir"

UĞURCAN İÇİN KUYRUK VAR

Önce şunu söyleyeyim, Uğurcan bir sene daha bizde. Bir sene derken bu sezonu değil, 2020-21 sezonunu kast ediyorum. Ondan sonra Uğurcan için de en doğru zaman olduğunu düşünüyorum ama nerede oynar, hangi ligde oynar orasını bilmem. Zaten Avrupa'nın ilk 5 liginden bir tanesinde oynayacak. Giderse oralara gidecek. Zaten Uğurcan'ı Premier Lig ve Ligue 1 kulüpleri izliyor. Bir iki İtalyan kulübünün de ilgisi olduğu, scoutların ilgisi olduğu söylendi ama oralardan henüz bize ulaşan bir teklif yok."

KADRO ŞAMPİYONLUĞA YETER

Bu kadro savaşan bir kadro. Mücadeleci bir kadro. Zaten bizim takım yapımız belli. Şampiyonluk için yeterli kadrolarda aranan kriterleri bilmiyorum ama bu kadro geçen sezondan beri zirve mücadelesi veriyor. Demek ki şampiyonluğa oynayacak, oraları kovalayacak bir kadroya sahibiz. Belki Avrupa'yı, Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı bir arada götürürken zorlanacak bir kadro olarak düşünülebilir. Ancak şimdi Avrupa yok. Dolayısıyla maç sayısı bir hayli azaldı. Bizim çocuklar da geriye kalan 17 maçı oynarlar herhalde."

1.5 MİLYON EURO PARAMIZ VAR

"Devre arasında harcayacağımız para 2.5 milyon euro civarındaydı. Bunun zaten 1'i gitti, geriye 1.5 kaldı. Onunla da transfer yapar mıyız, mevcut kadroyla devam eder miyiz şu an bilmiyorum. Burada bir lisans talimatı var. Ona bakmak gerek. 15 gündür Talisca aşağı, Talisca yukarı. Yıllık maaşı 10 milyon dolar olan bir adamı biz nasıl Trabzonspor'a getirelim."