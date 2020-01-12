Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu: Guardiola kaç yaşındaydı? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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: Guardiola kaç yaşındaydı?

Ahmet Ağaoğlu: Guardiola kaç yaşındaydı?

Başkanı , yaptığı açıklamada teknik direktör 'e bir kez daha sahip çıktı. Ahmet Ağaoğlu, 40 yaşındaki Çimşir'in göreve getirilmesini eleştirenlere net şekilde .

Bordomavili kulübün başkanı ", 'nın başına geldiğinde kaç yaşındaydı? hoca olduğunda kaç yaşındaydı?" sorularıyla 'in bu görev için yaşının da tecrübesinin de yeterli olduğunu kaydetti. Ağaoğlu "Bizde maalesef 22-23 yaşındakilere genç oyuncu deniyor. Avrupa'da ise 16-17'ye düştü. Dolayısıyla 40'ın üzerindeki insanlar ne zamandan beri genç olmaya başladı. O zaman ben de 63 yaşında genç başkan mı oluyorum" ifadelerini kullandı.

ÜNAL KARAMAN ILE GÖRÜŞMEDİK
'na ile yollar ayrıldıktan sonra kendisiyle görüşüp görüşmediği de soruldu. Ağaoğlu "Görüşmedim, hayır" cevabını verdi.

NOT: Ahmet Ağaoğlu'nun örnek verdiği Pep Guardiola, 37 yaşındayken Barcelona'nın başına geçmişti. Luis Enrique ise 41 yaşındayken İtalyan ekibi Roma'yı devralmıştı.

TRANSFERE BAKACAĞIZ
"Hüseyin hoca iki gün önce yapmak için yapılmaz dedi. Şuraya adam alalım, buraya alalım demedi. Orta saha ve forvette 'nin en iyisiyiz. Defansta zaaf var deniyor ama ben oyun sistemiyle bunun çözüleceğine inanıyorum. Bu tabii ki benim görüşüm. Hocamızın takdiri başka olabilir"

UĞURCAN İÇİN KUYRUK VAR
Önce şunu söyleyeyim, Uğurcan bir sene daha bizde. Bir sene derken bu sezonu değil, 2020-21 sezonunu kast ediyorum. Ondan sonra Uğurcan için de en doğru zaman olduğunu düşünüyorum ama nerede oynar, hangi ligde oynar orasını bilmem. Zaten Avrupa'nın ilk 5 liginden bir tanesinde oynayacak. Giderse oralara gidecek. Zaten Uğurcan'ı ve Ligue 1 kulüpleri izliyor. Bir iki İtalyan kulübünün de ilgisi olduğu, scoutların ilgisi olduğu söylendi ama oralardan henüz bize ulaşan bir teklif yok."

KADRO ŞAMPİYONLUĞA YETER
Bu kadro savaşan bir kadro. Mücadeleci bir kadro. Zaten bizim takım yapımız belli. Şampiyonluk için yeterli kadrolarda aranan kriterleri bilmiyorum ama bu kadro geçen sezondan beri zirve mücadelesi veriyor. Demek ki şampiyonluğa oynayacak, oraları kovalayacak bir kadroya sahibiz. Belki Avrupa'yı, 'i ve Türkiye Kupası'nı bir arada götürürken zorlanacak bir kadro olarak düşünülebilir. Ancak şimdi Avrupa yok. Dolayısıyla maç sayısı bir hayli azaldı. Bizim çocuklar da geriye kalan 17 maçı oynarlar herhalde."

1.5 MİLYON EURO PARAMIZ VAR
"Devre arasında harcayacağımız para 2.5 milyon euro civarındaydı. Bunun zaten 1'i gitti, geriye 1.5 kaldı. Onunla da transfer yapar mıyız, mevcut kadroyla devam eder miyiz şu an bilmiyorum. Burada bir lisans talimatı var. Ona bakmak gerek. 15 gündür aşağı, Talisca yukarı. Yıllık maaşı 10 milyon dolar olan bir adamı biz nasıl 'a getirelim."

  1. 12.1.2020
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