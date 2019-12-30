Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan son dakika Ünal Karaman açıklaması
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından canlı yayında konu ile ilgili görüşlerini aktardı. Bordo-mavili kulübün Başkanı, ayrılığın nedenine dair açıklamalarda bulunurken, 'Yeni teknik direktör ile anlaşıldı' iddialarına, "Bilgi kirliliği var. Şu anda herhangi bir teknik direktör ismi gündemde değil" yanıtını verdi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ayrılığının resmen açıklanmasının ardından resmi ilk kez konuştu.
Başkan Ağaoğlu, TRT Spor'a yaptığı konuşmada Ünal Karaman ile ilgili, "Hoca ile ilgili puan kaybettiğimiz maçlar sonrasında eleştiriler yapıldığında, kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu benim dedim. Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim dedim." dedi.
"GÜNDEMİMİZDE KİMSE YOK"
Bordo-Mavili Kulübün Başkanı Ağaoğlu, konuşmasının devamında gündemlerinde başka bir teknik direktörün olmadığını ifade ederken, "Bilgi kirliliği var. Şu anda herhangi bir teknik direktör ismi gündemde değil. Hiç kimsenin, hiçbir şekilde endişesi olmasın. Belki biraz daha yükümüz ağırlaşacak ama bu camianın sırtımıza yüklediği görevin bilinci ve sorumluluğu ile bu kulübü çok daha iyi yerlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
"SAYGI DUYMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"
Öte yandan Ağaoğlu, ayrılığın ardından her iki tarafa da saygı duyulması gerektiğini ifade ederken, "Her iki tarafın kararına da saygı duymak hepimizin görevi. Bundan sonrası spekülasyondan öteye gitmez. Kulübe ve hocaya zarar vermekten öteye gitmez" dedi.
BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM
Ünal Karaman konusunda büyük bir hayal kırıklığını yaşadığını dile getiren Ağaoğlu, "Ünal Karaman ile sürekli birlikte zaman harcayarak Trabzonspor'u yukarılara taşımak için çalıştık. Başkan-Hoca ilişkisi olarak nitelendiremeyiz. uzun süreli bir ilişkimiz vardı, birbirimizi anladığımızı düşünüyordum. Bu kadar iyi iş ilişkisi olan iki insanın birlikteliğinin sona ermesi kolay değil. Kırgınlık var mı, hayal kırıklığı var. Oyuncunun, hocanın hataların sorumluluğunu her daim üstlendim. Direkt olarak başkanı, taraftarlıkla, başkanlığın gereğini yerine getirememek ile itham etmek ve "Her taraftarın söylediğine cevap verememem" söylemleri Ahmet Ağaoğlu olarak bana sıkıntı yaratmaz. Ancak Trabzonspor'un başkanı olarak olaya bakarsanız, hayal kırıklığı söz konusu. Canım acımadı mı, acıdı! Ünal Karaman işine ve kişiliğine saygı duyduğum bir insan. Kulübün doğruları, kişilerin doğrularından önce gelir. Bunun üzerine gitmek hocaya daha fazla zarar verir. Bu ülkenin değerli teknik adamlarından bir tanesi. Her iki tarafında kararına saygı duymak, sağduyulu olmak hepimizin görevi. Bundan sonra yapılacak şeyler sadece spekülasyon olur ve kulübe zarar verir" ifadelerini kullandı.
- 30.12.2019
- Güncelleme: 30.12.2019 16:46
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan son dakika Ünal Karaman açıklaması
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