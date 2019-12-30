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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Son dakika: Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

Son dakika: Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

Yapılan KAP açıklamasına göre; Süper Lig'deki başarılı form grafiği neticesinde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam, bordo mavili kulüple karşılıklı anlaşarak takıma veda etti.

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Öte yandan Karaman'ın ileriye dönük tüm maaşının ödendiği de ifade edildi.

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi resmen sona erdi. Bordo-mavili kulüp, KAP'a yaptığı yazlı açıklama ile Karaman'ın sözleşmesini feshettiklerini belirtti.

Karadeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:.

Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

TRABZONSPOR'DA ÜNAL KARAMAN DÖNEMİ
• 69 maç
• 34 galibiyet
• 18 beraberlik
• 17 mağlubiyet
• 1.74 puan ortalaması
• 127 gol
• 90 yenen gol

  1. 30.12.2019
  2. Güncelleme: 30.12.2019 15:51
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