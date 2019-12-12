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12 Aralık 2019, Perşembe
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- | 11'ler belli oldu

Basel - Trabzonspor | 11'ler belli oldu

, Avrupa macerasının son maçında 'e konuk oluyor... yönetiminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor, 'nde de yer almış ve rüştünü ispat etmişti... Trabzonspor, bu akşam grubunun lideri Basel'e konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu.

C Grubu'ndaki son karşılaşmasına çıkan bordo mavililerin üst tur şansı kalmadı. Prestij mücadelesini kazanıp galibiyet primini almak isteyen takım var gücüyle oynayacak. Rakibi 'nin zirvede olması onlar açısından da oldukça önemli bir durum. 'in takipçileri Getafe ve 'ın ise 9'ar puanı bulunuyor. Bu bağlamda; - Basel maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Basel maçı ne zaman ve saat kaçta?

St.Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fotomac.com.tr'de olacak.

11'LER BELLİ OLDU

BASEL: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral

TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, Serkan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Onazi, Fıratcan, Avdijaj, Ekuban

Sahne yine gençlerin

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Krasnodar ve Getafe karşılaşmalarına genç ağırlıklı 11'ler ile çıkan , Basel deplasmanında da aynı yolu izleyecek. Ekuban, Hosseini, Hüseyin ve Abdulkadir Parmak dışındaki tüm isimlerin yedek ve altyapı ağırlıklı olması bekleniyor. Beklerde Serkan ve Abdurrahim'i hazırlayan Ünal hoca, Doğan, Fıratcan, Avdijaj gibi isimleri sahaya sürecek.

8 yıldız götürülmedi

Bordo-Mavili kafile, Basel maçı için dün sabah saatlerinde İsviçre'nin yolunu tuttu. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Basel'e hareket eden Trabzonspor'da as oyuncular Sörloth, Nwakaeme, Sturridge, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet, Obi Mikel ve Novak götürülmedi. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da kafilede yer almadı.

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 19:52
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