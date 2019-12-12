Basel - Trabzonspor | 11'ler belli oldu
Trabzonspor, Avrupa macerasının son maçında Basel'e konuk oluyor... Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de yer almış ve rüştünü ispat etmişti... Trabzonspor, bu akşam grubunun lideri Basel'e konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son karşılaşmasına çıkan bordo mavililerin üst tur şansı kalmadı. Prestij mücadelesini kazanıp galibiyet primini almak isteyen takım var gücüyle oynayacak. Rakibi İsviçre'nin zirvede olması onlar açısından da oldukça önemli bir durum. Basel'in takipçileri Getafe ve Krasnodar'ın ise 9'ar puanı bulunuyor. Bu bağlamda; Trabzonspor - Basel maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Basel maçı ne zaman ve saat kaçta?
St.Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fotomac.com.tr'de olacak.
11'LER BELLİ OLDU
BASEL: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral
TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, Serkan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Onazi, Fıratcan, Avdijaj, Ekuban
Sahne yine gençlerin
UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Krasnodar ve Getafe karşılaşmalarına genç ağırlıklı 11'ler ile çıkan teknik direktör Ünal Karaman, Basel deplasmanında da aynı yolu izleyecek. Ekuban, Hosseini, Hüseyin ve Abdulkadir Parmak dışındaki tüm isimlerin yedek ve altyapı ağırlıklı olması bekleniyor. Beklerde Serkan ve Abdurrahim'i hazırlayan Ünal hoca, Doğan, Fıratcan, Avdijaj gibi isimleri sahaya sürecek.
8 yıldız götürülmedi
Bordo-Mavili kafile, Basel maçı için dün sabah saatlerinde İsviçre'nin yolunu tuttu. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Basel'e hareket eden Trabzonspor'da as oyuncular Sörloth, Nwakaeme, Sturridge, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet, Obi Mikel ve Novak götürülmedi. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da kafilede yer almadı.
- 12.12.2019
- Güncelleme: 12.12.2019 19:52
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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