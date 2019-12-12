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12 Aralık 2019, Perşembe
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’a operasyon

Ahmet Canbaz’a operasyon

Fırtına'nın genç futbolcusu , 'da ameliyat edildi. Kulüp doktoru , Canbaz'a 6 hafta özel dizlik ile hareketsizleştirme tedavisini takiben 6 hafta da özel fizyoterapi tedavisi uygulanacağını açıkladı.

Fırtına'nın genç futbolcusu , 'da ameliyat edildi. Kulüp doktoru , Canbaz'a 6 hafta özel dizlik ile hareketsizleştirme tedavisini takiben 6 hafta da özel fizyoterapi tedavisi uygulanacağını açıkladı. Ahmet'in süreç sonunda 4 hafta sürecek bireysel saha çalışmalarına başlayacağı ve toplam 4 ay sahalardan
  1. 12.12.2019
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