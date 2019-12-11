"CAS'a gideceğiz" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri "CAS'a gideceğiz"

"'a gideceğiz"

"CAS'a gideceğiz"

Başkan , 'nin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını % 30'dan % 40'a yükseltmesini gerekirse 'a götüreceklerini söyledi.

Başkan , 'nin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını % 30'dan % 40'a yükseltmesini gerekirse 'a götüreceklerini söyledi. A Spor'a konuşan Ağaoğlu şunları söyledi: "Biz talimatlara harfiyen uyduk. Sezon başında yayınlanan talimat sezon ortasında değiştirilemez. Hem de kuralı ihlal edenlerin lehine değişiklik yapılıyor. Finansal açıdan çıkmazda olan kulüplerin önü açılıyor. Yüzde 10'luk değil, % 28'lik bir limit artışı söz konusu. 'un 6 milyon olan harcama oranı bir anda 54 milyon liraya çıkıyor. oranı da çok ciddi aşağıya çekiliyor. Bu ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalara taban tabana zıt. Bu karar Tahkim'den dönecektir. Dönmediği zaman konuyu UEFA'ya gerekirse de CAS'a götüreceğiz. TFF açıklamasında ''nin talebi doğrultusunda bu karar alındı' diyor. Kulüpler Birliği'nde bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadı.

  1. 11.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"CAS'a gideceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN