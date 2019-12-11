"CAS'a gideceğiz"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını % 30'dan % 40'a yükseltmesini gerekirse CAS'a götüreceklerini söyledi. A Spor'a konuşan Ağaoğlu şunları söyledi: "Biz talimatlara harfiyen uyduk. Sezon başında yayınlanan talimat sezon ortasında değiştirilemez. Hem de kuralı ihlal edenlerin lehine değişiklik yapılıyor. Finansal açıdan çıkmazda olan kulüplerin önü açılıyor. Yüzde 10'luk değil, % 28'lik bir limit artışı söz konusu. Trabzonspor'un 6 milyon olan harcama oranı bir anda 54 milyon liraya çıkıyor. Faiz oranı da çok ciddi aşağıya çekiliyor. Bu UEFA ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalara taban tabana zıt. Bu karar Tahkim'den dönecektir. Dönmediği zaman konuyu UEFA'ya gerekirse de CAS'a götüreceğiz. TFF açıklamasında 'Kulüpler Birliği'nin talebi doğrultusunda bu karar alındı' diyor. Kulüpler Birliği'nde bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadı.