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02 Aralık 2019, Pazartesi
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kaldıramadık

Baskıyı kaldıramadık

 Başkanı ahmet , son dakikada gelen beraberliğe üzüldüklerini söyledi. Başkan " kaldıramadık. bir hatası yoktu. da biraz yüksekti, agresyon vardı sahada. İyi yönettiğini düşünüyorum" dedi.

Başkanı ahmet , son dakikada gelen beraberliğe üzüldüklerini söyledi. Başkan " kaldıramadık. bir hatası yoktu. da biraz yüksekti, agresyon vardı sahada. İyi yönettiğini düşünüyorum" dedi. Sturridge'nin oynanaması ile ilgili görüşü sorulan Ağaoğlu, "Bunun sebebini hocamız bilir. Bir bildiği vardır" şeklinde cevap verdi. Başkan, Sörloth'la ilgili de "Şu anda Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı bir oyuncu. Ben 2 sene sonra vereceğim 6 milyon euro'yu şimdi niye vereyim? Herkes alalım diyor. Masaya otursanız şimdi 15 milyon isterler" dedi.
  1. 2.12.2019
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