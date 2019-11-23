Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI

Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son haftalardaki çıkışıyla zirve hesapları yapan Trabzonspor, deplasmanda ligin alt sılarından kurtulmak isteyen Ankragücü'ne konuk oluyor. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda Trabzonspor, üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, oynanan 34 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

KUZEYİN KRALI MORALLİ

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, MKE Ankaragücü maçında Teknik Direktör Ünal Karaman'ın gol yollarındaki en büyük silahlarından biri olacak. Norveç Milli Takımı'nda çıktığı 2 maçta 3 gol atan golcü oyuncu oldukça formda ve moralli döndü.

ANKARAGÜCÜ 9 YILDIZ KAZANAMIYOR

Trabzonspor, ligde Ankaragücü ile 73. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 72 maçta bordo-mavililer 37, sarı-lacivertliler ise 16 kez galip ayrıldı. 19 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Ankaragücü, evinde oynadığı 36 lig maçının 14'ünü kazanırken, bordo-mavili ekip ise 13 maçtan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta berabere kaldı. Başkent ekibi, Trabzonspor'a karşı Ankara'da son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da 1-0'lık skor ile alırken, sarı-lacivertli ekibin golü Robert Vittek'ten gelmişti. Söz konusu tarihten beri Ankaragücü rakibini Ankara'da yenme başarası gösteremedi.