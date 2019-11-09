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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'a Amartey iddiası!

Trabzonspor'a Amartey iddiası!

ekibi orta sahada yaşanan sakatlıklardan çok çekti. basını, uzun süredir sakat olan Onazi’nin yerine Amartey’i yazdı. Sakatlığı endişe veriyor.

basını, 'un uzun süredir kullanamadığı Ogenyi Onazi'nin yerine Daniel Amartey'i renklerine bağlayacağı iddiasında bulundu. Leicester City'nin 25 yaşındaki oyuncusunun Ocak döneminde bordomavililere gidebileceği yazıldı. Amartey daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelmişti ancak uzun süreli sakatlığı nedeniyle transferine şüpheli bakılıyor. Fırtına daha güvenilir bir oyuncu arıyor.

  1. 9.11.2019
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