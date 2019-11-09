Trabzonspor'a Amartey iddiası!
Karadeniz ekibi orta sahada yaşanan sakatlıklardan çok çekti. Gana basını, uzun süredir sakat olan Onazi’nin yerine Amartey’i yazdı. Sakatlığı endişe veriyor.
Gana basını, Trabzonspor'un uzun süredir kullanamadığı Ogenyi Onazi'nin yerine Daniel Amartey'i renklerine bağlayacağı iddiasında bulundu. Leicester City'nin 25 yaşındaki oyuncusunun Ocak transfer döneminde bordomavililere gidebileceği yazıldı. Amartey daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelmişti ancak uzun süreli sakatlığı nedeniyle transferine şüpheli bakılıyor. Fırtına daha güvenilir bir oyuncu arıyor.
- 9.11.2019
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