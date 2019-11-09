Trabzonspor taraftarından büyük yürüyüş

Trabzonsporlu taraftarlar bugün 13.00'te Türkiye Futbol Federasyonu binası önünde toplanacak. Daha önce tezüharatlarla anlatamadıkları protestolarını bu kez tam ters şekilde 'sessiz' biçimde haykıracaklar. Sessiz oturma eylemi gerçekleştirecekler. Bordo- mavili taraftarlar, TFF ve MHK'nin istifasını isteyen tüm kulüp taraftarlarını da bir kez daha bu eyleme davet etti.