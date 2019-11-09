Trabzonspor taraftarından büyük yürüyüş
Son dönemde artan hakem hatalarından canı yanan bordo-mavili kulüpte taraftarlar isyan bayrağını çekmişti. Sosyal medyadan duyurular yapan taraftar grupları bugün tüm futbolseverleri TFF'nin Riva tesisleri önündeki protestoya çağırdı. Trabzonspor taraftarı bugün 13.00’te TFF binası önünde sessiz oturma eylemi gerçekleştirecek.
Trabzonsporlu taraftarlar bugün 13.00'te Türkiye Futbol Federasyonu binası önünde toplanacak. Daha önce tezüharatlarla anlatamadıkları protestolarını bu kez tam ters şekilde 'sessiz' biçimde haykıracaklar. Sessiz oturma eylemi gerçekleştirecekler. Bordo- mavili taraftarlar, TFF ve MHK'nin istifasını isteyen tüm kulüp taraftarlarını da bir kez daha bu eyleme davet etti.
- 9.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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