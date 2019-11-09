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09 Kasım 2019, Cumartesi
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taraftarından büyük yürüyüş

Trabzonspor taraftarından büyük yürüyüş

Son dönemde artan hakem hatalarından canı yanan bordo-mavili kulüpte taraftarlar isyan bayrağını çekmişti. Sosyal medyadan duyurular yapan taraftar grupları bugün tüm futbolseverleri 'nin Riva tesisleri önündeki protestoya çağırdı. taraftarı bugün 13.00’te TFF binası önünde sessiz oturma eylemi gerçekleştirecek.

Trabzonsporlu taraftarlar bugün 13.00'te binası önünde toplanacak. Daha önce tezüharatlarla anlatamadıkları protestolarını bu kez tam ters şekilde 'sessiz' biçimde haykıracaklar. Sessiz oturma eylemi gerçekleştirecekler. Bordo- mavili taraftarlar, ve MHK'nin istifasını isteyen tüm kulüp taraftarlarını da bir kez daha bu eyleme davet etti.

  1. 9.11.2019
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