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01 Kasım 2019, Cuma
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maçına hazır

Trabzonspor Göztepe maçına hazır

, 'in 10. haftasında yarın sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 'nde yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, , ile yer almadı.

'nde yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, , ile yer almadı.

Yağış nedeniyle salonda yapılan antrenmanda kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer, maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi.

Öte yandan, internet sitesinden bir mesaj yayımlayan Kulübü, MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilen Fatih Mert'i tebrik ederek, görevinde başarı diledi.

  1. 01.11.2019
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