Trabzonspor'da Göztepe maçı biletleri satışta
Trabzonspor’un Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının biletleri satışa sunuldu.
2 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt VIP Tribün 375 TL
Batı Alt VIP Tribün 325 TL
Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL
Kategori 1 - Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL
Kategori 2 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL
Kategori 3 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL
Kategori 4 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL
- 30.10.2019
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"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
Trabzonspor'da Göztepe maçı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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