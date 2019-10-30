Trabzonspor'da Göztepe maçı biletleri satışta - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Göztepe maçı biletleri satışta

'da maçı biletleri satışta

Trabzonspor'da Göztepe maçı biletleri satışta

’un ’in 10’uncu haftasında sahasında oynayacağı maçının biletleri satışa sunuldu.

2 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Tribün 375 TL
Batı Alt VIP Tribün 325 TL
Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL
Kategori 1 - Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL
Kategori 2 - / 60 TL
Kategori 3 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL
Kategori 4 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL

  1. 30.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Göztepe maçı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN