Trabzonsporlu Sörloth'tan büyük başarı!

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli golcü futbolcu Alexander Sörloth performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak Başakşehir maçının son saniyelerinde attığı golle takıma 1 puanı kazandıran yıldız futbolcu, Trabzonspor'un eski yıldızı Şota'yı yakalamayı da başardı.
30 Ekim 2019 Çarşamba 08:40
Güncelleme: 30.10.2019 08:40
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Sörloth'un rakip fileleri havalandırdığı 6 lig maçında Trabzonspor takım 12 puan topladı. Ligde 6, Avrupa'da 2 gol atan Sörloth, 3 de asist yapıp takımına 11 gollük katkı verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından iki yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Alexander Sörloth'un attığı goller ve yaptığı asistler sayesinde ligde Futbol Federasyonu'nun verdiği primleri kazandı.
En son önceki günkü Başakşehir deplasmanında uzatmada gol atan Sörloth takımını yenilgiden kurtarmıştı.
SERİYE BAĞLADI
Norveçli'nin gol attığı maçlarda (6 gol, 3 asist) hiç yenilmeyen Trabzon 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan topladı. Böylece 5 milyon 850 bin lira kazandı.
ŞOTA'YI YAKALADI
Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu AlexandarSörloth, ligde ilk 9 haftalar dikkate alındığında attığı 6 gol ve yaptığı 3 asistle, 95-96 sezonunda Şota'nın ulaştığı 6 gol üç asistlik performansı yakaladı.