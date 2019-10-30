Trabzonsporlu Sörloth'tan büyük başarı! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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Trabzonsporlu Sörloth'tan büyük başarı!

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli golcü futbolcu Alexander Sörloth performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak Başakşehir maçının son saniyelerinde attığı golle takıma 1 puanı kazandıran yıldız futbolcu, Trabzonspor'un eski yıldızı Şota'yı yakalamayı da başardı.
30 Ekim 2019 Çarşamba 08:40 Güncelleme: 30.10.2019 08:40
Trabzonsporlu Sörloth'tan büyük başarı!

Sörloth'un rakip fileleri havalandırdığı 6 lig maçında Trabzonspor takım 12 puan topladı. Ligde 6, Avrupa'da 2 gol atan Sörloth, 3 de asist yapıp takımına 11 gollük katkı verdi.

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Trabzonsporlu Sörloth'tan büyük başarı!

Trabzonspor sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından iki yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Alexander Sörloth'un attığı goller ve yaptığı asistler sayesinde ligde Futbol Federasyonu'nun verdiği primleri kazandı.

Trabzonsporlu Sörloth'tan büyük başarı!

En son önceki günkü Başakşehir deplasmanında uzatmada gol atan Sörloth takımını yenilgiden kurtarmıştı.

Trabzonsporlu Sörloth'tan büyük başarı!

SERİYE BAĞLADI

Norveçli'nin gol attığı maçlarda (6 gol, 3 asist) hiç yenilmeyen Trabzon 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan topladı. Böylece 5 milyon 850 bin lira kazandı.

Trabzonsporlu Sörloth'tan büyük başarı!

ŞOTA'YI YAKALADI

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexandar Sörloth, ligde ilk 9 haftalar dikkate alındığında attığı 6 gol ve yaptığı 3 asistle, 95-96 sezonunda Şota'nın ulaştığı 6 gol üç asistlik performansı yakaladı.

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