Trabzonsporlu Sörloth'tan büyük başarı!

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli golcü futbolcu Alexander Sörloth performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak Başakşehir maçının son saniyelerinde attığı golle takıma 1 puanı kazandıran yıldız futbolcu, Trabzonspor'un eski yıldızı Şota'yı yakalamayı da başardı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 08:40 Güncelleme: 30.10.2019 08:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





