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19 Ekim 2019, Cumartesi
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‘61’ diyecek

Novak ‘61’ diyecek

maçı için ayrı bir anlam taşıyor. Çekyalı sol bek, bugün oynarsa resmi mücadelelerde 61. kez bordo-mavili forma giyerek ‘plaka’ diyecek. ’de 51 karşılaşmada sahaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 9 gol atarak en skorer savunmacı oldu.

'ın değeri her geçen gün artıyor. Geldiğinde 1 milyon 900 bin euro olan başarılı oyuncunun ortaya koyduğu başarılı performansların ardından bugünkü değeri 4 milyon euro'ya yükseldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Novak ile görüşmeler sürüyor.
  1. 19.10.2019
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