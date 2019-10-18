Filip Novak ‘plaka’ diyecek - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Filip Novak ‘plaka’ diyecek

‘plaka’ diyecek

Filip Novak ‘plaka’ diyecek

'un Çek oyuncusu , FK karşılaşmasında görev alması halinde resmi maçlarda 61. kez bordo-mavili forması giyerek 'plaka' demiş olacak.

'in 8. haftasında 'un evinde FK oynanacağı olan maç, bordo-mavililerin savunmacısı için ayrı bir anlam taşıyor. Çek oyuncu, söz konusu müsabakada görev alması halinde resmi mücadelelerde 61. kez bordo-mavili forma giyerek 'plaka' diyecek.
2017-2018 sezonunun ara döneminde bordo-mavililere 'nın Midtjylland takımında transfer olan Novak, bugüne kadar Süper Lig, ve Avrupa kupası maçlarında 60 kez Trabzonspor forması giydi. Ligde 51 karşılaşmada sahaya çıkan başarılı futbolcu, 9 gol atarak en golcü savunma oyuncusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Avrupa Ligi'nde de 6 maçta görev alan Novak, her iki kulvarda da 1'er gol kaydetti.

GAZİANTEP MAÇINDA SAHADA OLACAK
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçının 31. dakikasında sağ kasık bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkarılan Filip Novak, milli takıma da gitmemiş ve tedavi görmüştü. Kısa zamanda toparlanan 29 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görev vermesi halinde Gaziantep FK mücadelesinde sahada olacak.

TRABZONSPOR'DA DEĞERİ ATTI
Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak'ın değeri de her geçen gün artıyor. Bordo-mavili takıma 1 milyon 900 bin Euro'ya transfer olan oyuncunun ortaya koyduğu başarılı performansların ardından bugünkü piyasa değeri de 4 milyon Euro'ya yükseldi.

ekibi ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Novak ile bordo-mavili yönetimin görüşmeleri sürüyor. Tecrübeli savunmacıdan memnun olan Ağaoğlu yönetimi, yeni kontrat imzalamak için futbolcunun menajeriyle aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalışıyor.

  1. 18.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Filip Novak ‘plaka’ diyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN