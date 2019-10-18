Filip Novak ‘plaka’ diyecek
Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, Gaziantep FK karşılaşmasında görev alması halinde resmi maçlarda 61. kez bordo-mavili forması giyerek 'plaka' demiş olacak.
2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde bordo-mavililere Danimarka'nın Midtjylland takımında transfer olan Novak, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçlarında 60 kez Trabzonspor forması giydi. Ligde 51 karşılaşmada sahaya çıkan başarılı futbolcu, 9 gol atarak en golcü savunma oyuncusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 maçta görev alan Novak, her iki kulvarda da 1'er gol kaydetti.
GAZİANTEP MAÇINDA SAHADA OLACAK
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 31. dakikasında sağ kasık bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkarılan Filip Novak, milli takıma da gitmemiş ve tedavi görmüştü. Kısa zamanda toparlanan 29 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görev vermesi halinde Gaziantep FK mücadelesinde sahada olacak.
TRABZONSPOR'DA DEĞERİ ATTI
Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak'ın değeri de her geçen gün artıyor. Bordo-mavili takıma 1 milyon 900 bin Euro'ya transfer olan oyuncunun ortaya koyduğu başarılı performansların ardından bugünkü piyasa değeri de 4 milyon Euro'ya yükseldi.
Karadeniz ekibi ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Novak ile bordo-mavili yönetimin görüşmeleri sürüyor. Tecrübeli savunmacıdan memnun olan Ağaoğlu yönetimi, yeni kontrat imzalamak için futbolcunun menajeriyle aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalışıyor.
- 18.10.2019
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!
Toplam 2
Yorum
fb40 fenerbahçenin hangi itirazına olumlu karar verdiler ki fenerbehçe barcolana ve real madrid karmasından takıp kursa bile TFF şampiyon yapmaz
Filip Novak ‘plaka’ diyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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