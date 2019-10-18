Trabzonspor'un Gazişehir 11'i netleşti! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
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Trabzonspor'un Gazişehir 11'i netleşti!

Medical Park Stadı'nda çıktığı son 8 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Gaziantep FK'yı da mağlup ederek 242 günlük iç sahada yenilmeme serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ünal Karaman, milli aranın ardından Gazişehir karşılaşmasında mutlu sona ulaşarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İşte Trabzonspor'un Gazişehir 11'i...
18 Ekim 2019 Cuma 07:36
Trabzonspor'un Gazişehir 11'i netleşti!

Trabzonspor Süper Lig'in 8. haftasında sahasında son haftaların formda takımı Gazişehir'i konuk edecek.

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Trabzonspor'un Gazişehir 11'i netleşti!

4-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından Çaykur Rizespor karşısında 1-0'dan dönüş yaparak maçı 2-1 kazanan bordo-mavililerde hedef mutlak galibiyet.

Trabzonspor'un Gazişehir 11'i netleşti!

Yoğun geçen lig ve UEFA Avrupa Ligi maratonunun ardından dinlenme şansı bulan Fırtına, Gazişehir maçından 3 puanla ayrılarak yükselişini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'un Gazişehir 11'i netleşti!

YENİLMEME SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

17 Şubat 2019 tarihindeki 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo-mavililer, bu periyotta 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u 2-1, Antalyaspor'u 4-1, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Kayserispor'u 4-2, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, 2019-20 sezonunda ise evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor'u 2-1, mağlup etti, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalıp, Beşiktaş karşısından ise 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'un Gazişehir 11'i netleşti!

Trabzonspor, söz konusu bu 8 maçlık seride; sahasında rakiplerine karşı 7 galibiyet alırken, bir maçtan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada da saha avantajını kullanarak galibiyete uzanmak ve zirve yarışında söz sahibi olmak istiyor.

TRABZONSPOR'DA NİJERYALILAR MUTLU! HABER İÇİN TIKLAYIN...

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