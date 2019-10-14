Ünal Karaman: Kupaları kazanacağız

Trabzonspor'u bu sene de zirveye oynatan teknik adam Ünal Karaman her fırsatta öğrencilerinin hakkını veriyor. Deneyimli çalıştırıcı, birçok sakatlık yaşadıkları dönemde forma verdiği oyuncularının öz veriyle savaştığını söyledi. Karaman "Bugüne kadar hiçbir futbolcum mücadele etmekten vazgeçmedi. Onların bu tavrından her zaman gurur duydum. Ve şunu söylemem gerekiyor ki birlikte çok şey başaracağız. Onlar her türlü zorluğa göğüs veriyorlar. Bu da camianın bize olan inancını artırıyor" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ

Ünal Karaman sözlerini şöyle tamamladı: Milli arayı iyi değerlendiriyoruz. Sakat oyuncularımızın dönüşü ve bize yeniden adapte olmaları için önemli bir süreç. Ligde uzun vadeli planlar yapmıyoruz. Maç maç ilerlemek bizim için çok daha doğru bir tercih. Sezon sonuna kadar da bu şekilde önümüze bakacağız. Tabii ki varmak istediğimiz yer şampiyonluk. Bunun için gece gündüz demeden çok çalışacağız Biz her maça çıkarken tek bir şeyi düşünüyoruz. O da kazanmak. Her maça tek

OBI MIKEL MÜTHİŞ BİR PROFESYONEL

Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Obi Mikel'i de övdü. Başarılı çalıştırıcı "Obi Mikel geldiği günden beri antrenmanlarda çok büyük bir istekle çalışıyor. Oyunun kurulumunda ve takımın sahaya yerleşmesinde rolü büyük. Onun bu azmi genç oyunculara da örnek oluyor. Mükemmel bir profesyonel" diye konuştu.

İDMANA DEVAM

Bordo-mavili futbolcular dün izinliydi. Aileleriyle birlikte vakit geçiren oyuncular, Gaziantep maçı hazırlıklarını bugün sürdürecek. Milli Takım'da bulunan ve sakatlıkları olan oyuncular antrenmanda yer alamayacak. Ünal Karaman, bugün taktik bir çalışma yaptıracak.