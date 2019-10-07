Zirve koşusu
Melnjak’ın harika golü ile geriye düşen Fırtına, önce Sörloth, ardından Nwakaeme’nin sahne alması ile Süper Lig’de üçüncü sıraya yükseldi.
MÜTHİŞ SÖRLOTH
Bu arada dün bir gol atan ve Nwakaeme'ye asist yapan Alexander Sörloth, Süper Lig'de dört maçtır en az bir gole direkt katkı yapmayı başardı (3 gol, 2 asist). Bordo-mavili forma ile şu ana kadar 13 maça çıkan 23 yaşındaki santrfor, 6 kez fileleri sarsarken, 2 de asist yaparak harika bir istatistik elde etti. Sörloth maç sonrası, "Bu ağır şartlar altında oynamak zordu. İkinci yarıda iyiydik ve çok mutluyum" dedi.
KALECİLER DEVLEŞTİ
Hem Trabzonspor kalecisi Uğurcan hem Rizespor kalecisi Gökhan müthiş oynadı. 5. ve 45+1'de Nwakaeme'nin vuruşlarını Gökhan harika çıkardı. Uğurcan ise 9'da Boldrin'in, 56'da Melnjak'ın kafa vuruşu ve karşı karşıya Oğulcan ile Samudio'nun vuruşlarını önledi.
FIRTINADA FIRTINA
Çaykur Rize-Trabzonspor maçı öncesi Rize'de şiddetli yağış başladı. Saatlerce süren yağmur, karşılaşma boyunca da durmadı. İnanılmaz yağmur futbolcuları çok zorlarken, zemin ve drenaj sisteminin çökmemesi ise geçer not aldı.
Yunus Emre SEL
- 7.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Zirve koşusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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