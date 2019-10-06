Toroğlu, "1-İki takımın teknik direktörünü de tebrik ederim. 2- Zemini kim yapmışsa ve kim bakmışsa helal olsun. 3-Trabzonspor'a bazı konularda haksızlık ediliyor. Trabzonspor uzun zamandır kötü idare edildi. Ağaoğlu ve ekibi geldikten sonra kulüpte bir sistem var." ifadelerini kullandı.