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04 Ekim 2019, Cuma
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Trabzonspor'dan 52 milyon liralık anlaşma

Trabzonspor'dan 52 milyon liralık anlaşma

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell ile 3 yıllık süre için reklam sözleşmesi imzalandığını, toplamda 52,5 milyon TL alınacağını açıkladı.

Sezon başı Vestel ile 3 yıllık göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzayalan Trabzonspor bir anlaşmaya daha imza attı. Vestel ile yıllık 3 milyon Euro'luk anlaşma yapan bordo mavililer yeni reklam anlaşmasını Turkcell ve Huawei ile yaptı.

ekibi yaptığı KAP açıklamasında anlaşmanın detaylarına yer verdi.

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İŞTE KAP AÇIKLAMASI:

Şirketimiz ile Huawei ve arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ nakden ödeyecektir.

  1. 04.10.2019
  2. Güncelleme: 04.10.2019 17:24
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