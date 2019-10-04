Trabzonspor'dan 52 milyon liralık anlaşma
Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell ile 3 yıllık süre için reklam sözleşmesi imzalandığını, toplamda 52,5 milyon TL alınacağını açıkladı.
Sezon başı Vestel ile 3 yıllık göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzayalan Trabzonspor bir anlaşmaya daha imza attı. Vestel ile yıllık 3 milyon Euro'luk anlaşma yapan bordo mavililer yeni reklam anlaşmasını Turkcell ve Huawei ile yaptı.
Karadeniz ekibi yaptığı KAP açıklamasında anlaşmanın detaylarına yer verdi.
İŞTE KAP AÇIKLAMASI:
Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir.
?? Kamuoyuna Duyuru | Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir.— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) October 4, 2019
Detaylar?? https://t.co/fk0JCCPBom pic.twitter.com/e8p3WVXKrD
- 04.10.2019
- Güncelleme: 04.10.2019 17:24
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
Trabzonspor'dan 52 milyon liralık anlaşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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